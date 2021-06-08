بدون ميجان.. الملكة إليزابيث تدعو الأمير هاري على العشاء

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الملكة اليزابيث الثانية لا تحمل أي ضغينة ضد حفيدها الامير هاري، على الرغم من اتهامه لها بتسبب بالألم والمعاناة، بالاضافة إلى ادعاءات العنصرية ضد زوجته ميجان ماركل وابنه آرتشي.



ووفقا لمصادر داخل القصر الملكي، فان الملكة قد دعت حفيدها للانضمام إليها لتناول طعام الغداء في قلعة وندسور عندما يسافر من كاليفورنيا لإزاحة الستار عن تمثال والدته الأميرة ديانا الشهر المقبل.



وتابع "إنها لفتة نموذجية من صاحبة الجلالة، فالغداء سيكون فرصة لهم لمناقشة الأمور."



وأضاف "الدعوة وجهت قبل ولادة ابنة دوق ودوقة ساكس يوم الجمعة الماضي، حيث أعلن هاري وميجان أنهما أطلقوا عليها اسم ليلببيت على الطفلة وهو اسم كان يطلق على الملكة من قبل زوجها الراحل الأمير فيليب".



ومن المتوقع أن تبقى ميجان في قصر الزوجين الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني في مونتيسيتو ، كاليفورنيا ، مع الطفلة ليليبت وابنهما آرشي البالغ من العمر عامين.



ستكون هذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها هاري وقت جيد مع جدته منذ أن أعلن هو وميجان تركهما لريطانيا منذ أكثر من عام.



وأكدت الصحيفة أن آخر لقاء جيد جمع هاري وجدته كان قبل ضغينة قمة ساندرينجهام ومفاوضات "ميجسيت" المتوترة ، حبث استضافت غداء يوم الأحد غير الرسمي لهاري في مارس 2020 - قبل شهر من تنحيه وميجان رسميًا عن منصبهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة، وتناولوا الغداء في غرفة طعام الملكة في مقر اقامتها في قلعة وندسور، وبعدها لقاؤه معها عندما حضر هاري جنازة جده ، الأمير فيليب ، وتحدث إلى الملكة في الهواء الطلق مع أفراد آخرين من العائلة المالكة.



وادعى خبير ملكي أن المملكة ستكون "غير سعيدة" بعد ان أطلق هاري وميغان اسمها المفضل على ابنتهما المولودة ليليبيت واستخدام لقب فيليب "الخاص جدًا" لها لانها ستعتبره "مهين" بعد أن كانا "وقحين" تجاهها.