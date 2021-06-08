الثلاثاء 08 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2021 وخطوات الاستعلام

طلاب
طلاب

تزايدت معدلات البحث عن رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس خلال الفترة الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في كافة المحافظات بعد تأخر إعلانها في عدد من المحافظات ما جعلنا نرصد رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بنتائج امتحانات التعليم الأساسي وصفوف النقل الإعدادي.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2021

في السياق ذاته، أعلنت عدد من المديريات التعليمية بالمحافظات ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالإضافة إلى إرسال كشوف النتائج للمدارس التابع إليها الطلاب.

وحول إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2020-2021، قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات صحفية، أنه تم إرسال خطابا إلى الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة بشأن اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2020/2021 للصفين الأول والثانى الإعدادى، المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس.

وأكد مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 و الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال أيام، في المدارس.

txt

رابط موقع تقديم المدارس التجريبية 2021 الجيزة

txt

رابط البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية

txt

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات أصحاب الإعاقة

txt

رابط التقديم لرياض الأطفال 2021 موقع وزارة التربية والتعليم وخطوات التسجيل المباشر

txt

رابط تسجيل قراءة فاتورة الغاز المنزلي لشهر يونيو 2021

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي نرصد لكم خطوات الاستعلام عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن درجاته إلكترونيا

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب ( اسم المدرسة، الإدارة التعليمية التابع لها، نوع التعليم الذي يتلقاه الطالب،..)

الضغط على زر الاستعلام.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2021 نتيجة الصف الثاني الإعدادي رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021 نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021 بوابة نتائج التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

مصدر أمنى يوضح حقيقة منع السيدات من دخول فنادق مصر بدون محرم

تطورات الحالة الصحية للفنانة ناهد السباعي

السيسى يوقع عدة قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

عبدالغفار: إصابات كورونا بامتحانات نهاية العام قليلة.. وانخفاض الطلاب المعتذرين

بدء محاكمة 8 خططوا لتفجير محطتي سكك حديد رمسيس وسيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مصـر السيسى.. وحصاد السنوات السبع السمان!

محمود خليل

الأئمة والغيبة والرجعة.. مثلث الدهشة فى «الحرافيش»

ماجد حبته

نكسات أمريكية إلكترونية

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكنيست الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة تطيح بـ« نتانياهو»

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة