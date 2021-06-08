رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2021 وخطوات الاستعلام

تزايدت معدلات البحث عن رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس خلال الفترة الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في كافة المحافظات بعد تأخر إعلانها في عدد من المحافظات ما جعلنا نرصد رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بنتائج امتحانات التعليم الأساسي وصفوف النقل الإعدادي.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2021

في السياق ذاته، أعلنت عدد من المديريات التعليمية بالمحافظات ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالإضافة إلى إرسال كشوف النتائج للمدارس التابع إليها الطلاب.

وحول إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2020-2021، قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات صحفية، أنه تم إرسال خطابا إلى الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة بشأن اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2020/2021 للصفين الأول والثانى الإعدادى، المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس.

وأكد مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 و الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال أيام، في المدارس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي نرصد لكم خطوات الاستعلام عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن درجاته إلكترونيا

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب ( اسم المدرسة، الإدارة التعليمية التابع لها، نوع التعليم الذي يتلقاه الطالب،..)

الضغط على زر الاستعلام.