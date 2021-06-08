«دقلو» ينفي وجود خلافات بين الجيش والدعم السريع ويؤكد: نحن في خندق واحد

نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشائعات التي أفادت وجود توتر بين القوات المسلحة والدعم السريع.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء، عن دقلو تصريحاته التي نفت توتر العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ووصفها بـ الشائعة المغرضة ذات الأجندة، وأكد أنهم في خندق واحد وأن لا شيء يستحق القتال.

وقال: لدى مخاطبته القوات اليوم "مافي حاجة بتخلينا نختلف، الجيش والدعم السريع حاجة واحدة"، وأضاف: "السودان ملتهب لانو في غرف شغالة إشاعات وفتن" .

ووجه دقلو رسالة لقواته: "انتو والقوات المسلحة حاجة واحدة ولن نوجه سلاحنا على بعض". وتابع: "انتو قوات مسلحة بنص القانون قائمين بواجبكم على أكمل وجه ونحن الآن طوينا صفحة الحرب لا نريد مشاكل، بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد".

ونوه إلى أن "الحرب أدت إلى عدم تقدم البلاد في وقت عبرت فيه الجيوش من حولنا"، داعياً الأجهزة النظامية الى التعاون في كل الولايات والعمل تحت بوتقة واحدة.

وأوضح دقلو أنهم لا يجدون الخلافات إلا في الوسائط، محذرًا من أن تمضي الأوضاع بالبلاد عبر الشائعات، مضيفاً “الشعب لابد أن يكون صاحي لأي مهدد ويجب أن لا يهتم بالشائعات”.

ودعا دقلو قواته إلى ضرورة الالتزام بالانضباط، لجهة أن أعداء النجاح كثر، وقال: “عشان تكونوا عارفين، خطواتنا محسوبة وفي كتار منتحلين صفتنا لابسين كاكينا لأجل تشويه سمعتنا”، وزاد: "شدو الحيل كلنا نعمل لأجل الحاجة البتمرق البلد لبر الأمان ، وطمئن لن نسمح لأي متهور بعمل انقلاب وصولاً للديمقراطية".

وأوضح دقلو أنهم يعملون بشكل يومي لأجل أن يعم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي في ربوع البلاد، وتمنى أن يصل الجميع إلي ركب السلام، مشيراً إلى أن هناك من لا يريد الديمقراطية، مؤكداً انهم حراسها وحماتها.