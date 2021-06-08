لأول مرة في مصر.. طلعت مصطفى تطلق خدمة إلكترونية لحجز الوحدات بمدينة «نور»

فتحت مجموعة طلعت مصطفى اليوم باب الحجز على المرحلة الأولى من مشروعها الجديد «مدينة نور» أمام العاصمة الإدارية الجديدة .

وأعلنت طلعت مصطفى عن إطلاق آلية جديدة في السوق العقاري المصري، تسمح للعملاء بحجز وحداتهم إلكترونيا، في ظل التحركات التي تقوم بها المجموعة لرقمنة كافة الإجراءات وللحفاظ على سلامة العملاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (من هنا)، والذي سيتمكن العميل من خلاله بالتسجيل لحجز الوحدة.

وبعد تسجيل العميل لبياناته سيقوم أحد ممثلي المبيعات بالتواصل معه عبر تطبيق "زووم" لعرض الوحدات المتاحة بمختلف المساحات لمشاهدتها بكافة تفاصيلها وأيضا عرض التصميمات الخاصة بالمشروع والواجهات وكافة الخدمات التي يتمتع بها، بالإضافة إلى استعراض أنظمة السداد التي تتيحها المجموعة.

وتقدم طلعت مصطفى تسهيلات في السداد تطبق لأول مرة في السوق العقارية تصل مدتها الي 15 عاما، وتضمنت تلك المرحلة أنماط سكن متعددة تلاءم فئات الدخل المتنوعة، حيث تبدأ دفعة حجز الوحدات بمبلغ لا يتجاوز الـ 37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيه، ما يلبي تطلعات شريحة كبيرة ، من بينهم الشباب.