الثلاثاء 08 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب الولايات المتحدة مهدد بموجة صيفية من كورونا

كورونا فى الولايات
كورونا فى الولايات المتحدة

حذر خبراء من أن الولايات الأمريكية الواقعة في الجنوب، والتي تعاني بالأساس من تخلف في معدلات التطعيم، قد تواجه موجة جديدة من كوفيد-19 خلال الصيف قد تؤدي إلى ارتفاع الإصابات، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتجاوزت 14 ولاية وإقليما أمريكيا، معظمها في الشمال، حتى يوم الأحد عتبة تطعيم 70 بالمئة من البالغين بالجرعة الأولى والتي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

لكن العديد من الولايات في الجنوب، بما في ذلك أركنساس وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا ولويزيانا، قامت بتطعيم حوالي نصف البالغين أو أقل، وفقا لما ذكر التقرير نقلا عن بيانات المراكز الأمريكية.

ولا يزال خبراء الصحة العامة والمسؤولون في الولايات ذات معدلات التطعيم المنخفضة قلقين من كون سكانها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مع تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد، وتراجع الشعور بالحاجة الملحة للحصول على التطعيم، وتجنب العديد من الأمريكيين في المناخات الأكثر دفئا الحرارة بالتوجه إلى الداخل، حيث ينتشر الفيروس بكفاءة أكبر.

ونقل التقرير عن بيتر هوتيز، خبير اللقاحات في كلية بايلور للطب، قوله "هناك مجموعات معينة من السكان لم يتم تطعيمها بشكل كاف، ونتوقع أن تشهد هذه الأماكن ارتفاعا".

وقال هوتيز إنه لتجنب الموجة الصيفية، يتعين على الولايات في جميع أنحاء الجنوب أن تلحق بالركب وتحصن 70 بالمئة من سكانها بجرعة واحدة على الأقل.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

 

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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