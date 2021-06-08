سفيرة واشنطن لدى نواكشوط: متفائلة بمستقبل العلاقات الموريتانية الأمريكية

قالت السفيرة الأمريكية الجديدة في موريتانيا، سينيثيا كيرشت إنها متفائلة بمستقبل العلاقات الموريتانية الأمريكية.

وأضافت السفيرة التي كانت تتحدث في فيديو بثته السفارة عبر صفحتها الفيسبوك، باللغة العربية اليوم في نواكشوط إنها «متفائلة» بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا وتتطلع إلى العمل مع الحكومة الموريتانية، والمجتمع المدني الموريتاني ومجتمع الأعمال والشركاء المحليين والدوليين لجعل العلاقات بين البلدين أقوى، وفق تعبيرها.



وقدمت كيرشت، الأسبوع الماضي، نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومن المتوقع أن تقدم أوراق اعتمادها للرئيس محمد ولد الغزواني في وقت لاحق لتكتمل إجراءات اعتمادها.



وشغلت كيرشت عدة مناصب سابقا من بينها نائبة مساعد وزيرالخارجية للشؤون الكندية وهايتي ومنطقة البحر الكاريبي وتولت مناصب في مكتب مكافحة الإرهاب في واشنطن ومركز العمليات ومكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

يشار إلى أن كيرشت شغلت عدة مناصب سابقا من بينها نائبة مساعد وزيرالخارجية للشؤون الكندية وهايتي ومنطقة البحر الكاريبي بمكتب شؤون نصف الكرة الغربي، كما عملت مديرة ونائبة مدير بقسم الشؤون الكندية التابع لنفس المكتب. وفي الفترة من 2011 إلى 2016 عملت في بوغوتا بكولومبيا كمسؤولة للشؤون الثقافية ونائبة لمستشار الشؤون الإدارية ومنسقة قمة الأمريكتيين.

وضمن مسارها الوظيفي، عملت كيرشت في واشنطن مرتين بمكتب مكافحة الإرهاب وتقلدت مناصب مهمة بمكتب المدير التنفيذي لشؤون نصف الكرة الغربي ومركز العمليات ومكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

وتولت كيرشت مناصب دبلوماسية عديدة بالخارج بسفارة الولايات المتحدة في الرباط، وقسم رعاية المصالح الأمريكية في طرابلس، وسفارة الولايات المتحدة في القاهرة، والقنصلية الأمريكية في مرسيليا.

ولدى كيرشت شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من كلية كارلتون، وماستر في السياسة العامة من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وتتحدث العربية والفرنسية والإسبانية بطلاقة.