الثلاثاء 08 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: الشركات الأمريكية والصينية أكثر المستثمرين الدوليين فى ألمانيا

شركات صينية في ألمانيا
شركات صينية في ألمانيا

كانت الشركات الأمريكية والصينية أكثر المستثمرين الدوليين انشغالا في ألمانيا في عام 2020، وجاء ذلك وفقا لدراسة نشرتها شركة الاستشارات "إرنست آند يونج".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، بالرغم من أن عدد المشاريع من قبل المستثمرين الأمريكيين في ألمانيا انخفض بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في عام 2020، إلا أن الولايات المتحدة ظلت "إلى حد بعيد مجموعة المستثمرين الأكثر أهمية" في ألمانيا، وفقا لما ذكرته الشركة. 

وارتفع عدد الاستثمارات التي قامت بها الشركات الصينية في ألمانيا بنسبة 17 في المائة.

وقال هنريك آهلرز، رئيس المجلس التنفيذي للشركة في ألمانيا، في تصريح إن "الشركات الدولية تقدر تقليديا القوة العاملة الألمانية المدربة جيدا، و أمنها السياسي و الاجتماعي والقانوني، و هذا رصيد كبير، لا سيما في الأوقات المضطربة سياسيا واقتصاديا".

وانخفض عدد المشاريع الاستثمارية الدولية في ألمانيا بنسبة 4 في المائة فقط مقارنة بالعام السابق، و وفقا لدراسة أجرتها الشركة للمشاريع التي أدت إلى إنشاء مواقع جديدة إضافة لفرص عمل جديدة.

وقال آهلرز "لقد ظلت الصادرات قوية حيث استفادت ألمانيا فوق المتوسط،  من الانتعاش المبكر في الصين"، مضيفا أن ألمانيا سجلت خسائر صغيرة نسبيا كموقع استثماري.

يشار إلى أن مواقع الاستثمار الرائدة في أوروبا، فرنسا وبريطانيا، شهدت انخفاضا كبيرا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي  و ذلك في عام 2020، وسجلت انخفاضا بنسبة 18 في المائة و 12 في المائة على التوالي، وفقا للدراسة.

في أنحاء أوروبا ، تم الإعلان عن إجمالي 5578 مشروعا استثماريا من قبل مستثمرين دوليين، و هو ما يقل بـ13 في المائة عن العام السابق، وفقا للشركة.

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