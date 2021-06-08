الثلاثاء 08 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تشجع التعاون الدولى فى إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال ماو جيون فنج، مسؤول من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، خلال مقابلة صحفية، إن الصين دعمت صانعي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للمشاركة في التعاون الدولي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أضاف أن ثلاث شركات صينية قامت بإنتاج اللقاحات بشكل مشترك مع ثماني دول، بينما تناقش قضايا التعاون مع عشر دول.

وقال ماو إن الصين ستواصل تشجيع شركاتها الخاصة بصنع اللقاحات لنقل التكنولوجيا الى مزيد من الدول النامية.

وتابع أن بلاده ستدعم أيضا هذه الشركات للتقدم بنشاط للحصول على ترخيص منظمة الصحة العالمية لمزيد من خطوط الانتاج وأشكال الجرعات، ولن تدخر جهدا فى توفير المزيد من اللقاحات للدول الأخرى.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

 

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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