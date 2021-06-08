الثلاثاء 08 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اراب نيوز تشيد بخطط الحكومة رفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أشادت صحيفة "اراب نيوز" بخطط وإجراءات الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية وغيرها من مواقع الجذب السياحي، كجزء من سعيها لإنعاش حركة السياحة. 

وأوضحت الصحيفة أن آخر هذه الإجراءات يتمثل في تفويض لجنة وزارية مسئولة عن إجراء دراسات في كل موقع من مواقع الجذب السياحي لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية. 

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار تسعى إلى تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة في 30 متحفا وموقعا أثرياً هي الأكثر زيارة، كمرحلة أولى؛ منها شارع المعز، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتاحف بمحافظة الإسكندرية، والفيوم، وسوهاج، والأقصر. 

ونقلت الصحيفة عن مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله إن اللجنة تتطلع إلى تعزيز تجربة السياح في مناطق الجذب المستهدفة ، مشيرا إلى أن أعمال تطوير الخدمات تشمل: توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه وعمل مظلات ومقاعد لراحة الزائرين وسلات للقمامة مصممة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى عمل الكتيبات والمطويات عن تلك المواقع والمتاحف باللغتين العربية والإنجليزية. 

َواضاف أن أعمال التطوير يشمل أيضا إتاحة هذه المتاحف والمواقع الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تأهيل مسارات الحركة والكتيبات بطريقة برايل وترجمة الأفلام بمراكز الزوار بلغة الإشارة، وغيرها من الخدمات التي تحسن من تجربة الزائرين. 

ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال هذه اللجنة تهدف إلى الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية وتحسين تجربتهم بما يساهم في زيادة معدلات الزيارة والترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة منتج السياحة الثقافية.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار قد قامت بعمليات تطوير مماثلة للخدمات السياحية بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف خلال السنوات الماضية، منها معابد فيلة وكوم امبو وأبو سمبل وإيزيس بأسوان، ومتحف تل بسطا بالشرقية، ومنطقتي الحواويش والشيخ حمد بسوهاج، وغيرها. 

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