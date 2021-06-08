ستولتنبرج: الصين لا تشاركنا قيمنا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن زعماء الحكومة الصينية "لا يشاركوننا قيمنا"، وذلك بعد خروجه من اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” قال ستولتنبرج للصحفيين في البيت الأبيض إن من المقرر أن يحضر بايدن قمة للحلف في بروكسل يوم 14 يونيو ، سيجري خلالها بحث قضايا من بينها الصين وروسيا.



ويقول ستولتنبرج إن الحلف يتفق مع نهج بايدن تجاه روسيا، بما في ذلك الحوار الذي سيجري بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في جنيف.

وعلى صعيد آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إن قمة الحلف الأسبوع المقبل ستبعث بإشارة قوية للوحدة عبر الأطلسي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال: "إن هذه القمة ستكون دليلا قويا على وحدة أوروبا وأمريكا الشمالية عبر الأطلسي لأننا أقوى وأكثر أمنا معا فى العالم الذي لا يمكن التنبؤ به".

ومن بين مجموعة التحديات والتهديدات المختلفة التي يجب الاستعداد لها، أشار ستولتنبرج إلى روسيا، بسبب ممارساتها تجاه جيرانها، والصين في الوقت الذي تستثمر فيه في قدرات عسكرية جديدة.

ومن المقرر أن يحضر بايدن اجتماع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو في إطار أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.



وأعرب ستولتنبرج عن سروره باستقبال بايدن المقرر في بروكسل قائلا: "حلف شمال الأطلسي القوي مفيد لأوروبا، لكنه جيد أيضا للولايات المتحدة، و لا توجد قوة كبرى أخرى لديها الكثير من الأصدقاء والحلفاء كما لدى الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي".

