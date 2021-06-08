الثلاثاء 08 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ستولتنبرج: قمة الناتو ستبعث إشارة قوية للوحدة عبر الأطلسى

حلف-الناتو
حلف-الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إن قمة الحلف الأسبوع المقبل ستبعث بإشارة قوية للوحدة عبر الأطلسي.
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” قال: "إن هذه القمة ستكون دليلا قويا على وحدة أوروبا وأمريكا الشمالية عبر الأطلسي لأننا أقوى وأكثر أمنا معا فى العالم الذي لا يمكن التنبؤ به".
 

ومن بين مجموعة التحديات والتهديدات المختلفة التي يجب الاستعداد لها، أشار ستولتنبرج إلى روسيا، بسبب ممارساتها تجاه جيرانها، والصين في الوقت الذي تستثمر فيه في قدرات عسكرية جديدة.
 

ومن المقرر أن يحضر بايدن اجتماع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو في إطار أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.
 

وأعرب ستولتنبرج عن سروره باستقبال بايدن المقرر في بروكسل قائلا: "حلف شمال الأطلسي القوي مفيد لأوروبا، لكنه جيد أيضا للولايات المتحدة، ولا توجد قوة كبرى أخرى لديها الكثير من الأصدقاء والحلفاء كما لدى الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي".
 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن "أعرب خلال الاجتماع عن التزامه القوي بالعمل بشكل وثيق مع الحلفاء للبناء على النجاح الذي حققه حلف شمال الأطلسي على مدى سبعة عقود في حماية الأمن عبر الأطلسي والقيم الديمقراطية".
 

وأضافت أن "الزعيمين اتفقا على أهمية مبادرة الناتو 2030 لجعل الحلف يتأقلم لمواجهة تحديات المنافسة الاستراتيجية والتهديدات العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تغير المناخ والهجمات الإلكترونية".
 

وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والعديد من حلفائها. وتعهد بايدن بمعالجة هذا الأمر.
 

كما التقى ستولتنبرج بوزير الدفاع الأمريكى لويد اوستن ومن بين القضايا التي ناقشاها التطورات في أفغانستان حيث يجري الانسحاب الرسمى للقوات الدولية منذ أكثر من شهر.

حماية الولايات المتحدة البيت الأبيض الرئاسة الوطنية استراتيجية بايدن فرنسى التزام روسيا أمريكا الصين الرئيس الامريكي مبادرة دونالد ترامب شكل

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة منع السيدات من دخول فنادق مصر بدون محرم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.57 مليون حالة

«السكة الحديد» تكشف تفاصيل حادث قطار المحلة.. وتصرف مكافأة للسائق

موقع بريطانى: بسبب شمسها الرائعة وبحرها.. مصر تجذب ملايين السياح كل عام

القصة الكاملة لاستشهاد أمين شرطة وإصابة ضابط ومصرع 3 مسجلين في دكرنس (صور)

ستولتنبرج: الصين لا تشاركنا قيمنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأئمة والغيبة والرجعة.. مثلث الدهشة فى «الحرافيش»

ماجد حبته

نكسات أمريكية إلكترونية

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة

إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا