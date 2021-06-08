موقع بريطانى: بسبب شمسها الرائعة وبحرها.. مصر تجذب ملايين السياح كل عام

دعا موقع News Anyway البريطاني السائحين لزيارة مصر، وروج لمجموعة من أبرز وجهاتها الساحلية، قائلا إن "أرض النيل تجذب ملايين السياح إليها كل عام بسبب شمسها الرائعة وبحرها الممتع".

ورشح الموقع لقرائه قائمة بـ6 وجهات سياحية على سواحل مصر وصفها بأنها "الأكثر شعبية" لدى السياح من مختلف أنحاء العالم، نظرا لأنها تعطي فرصة كبيرة للقادمين إليها للاستمتاع بالشمس على مدار السنة، فضلا عن نقاء مياه البحر الأحمر المليء بأجمل الشعاب المرجانية والأسماك الصغيرة الملونة.

عطلات تناسب كل الأذواق والميزانيات

وعن السياحة في مصر وزيارة مواقعها الساحلية، قال الموقع البريطاني: "السفر إلى مصر لقضاء العطلات هو خيار لا لبس فيه يناسب كل الأذواق والميزانيات، حيث تجذب الشمس والبحر الممتع ورحلاتها المثيرة ملايين السياح كل عام".

ونوه إلى أن الفرق بين درجة حرارة الهواء والماء في السواحل المصرية يعد أمرًا مثاليًا، حيث من الممكن الاستمتاع بحمام شمس ممتع طويل دون التعرض لخطر ارتفاع درجة الحرارة مما يجعل العطلة على شواطئ البلاد مريحة للغاية.

وأشار الموقع إلى أن إجراءات الدخول إلى مصر والحصول على التأشيرة ليس بالأمر الصعب، مضيفا أن مصر توفر إجراءات بديلة تيسيرا على السياح، حيث يمكن لمن لا يرغب في قضاء وقت إضافي في المطار لمراجعة وثائق التأشيرة، استخدام خيار التأشيرة الإلكترونية واستكمال جميع الإجراءات عبر الإنترنت.

أكثر الوجهات السياحية شعبية على سواحل مصر

وتصدرت مدينة الغردقة القائمة كأكثر وجهة شعبية للمواقع السياحية الواقعة على سواحل مصر، حيث وصفها الموقع بأنها منتجع رائع لقضاء العطلات العائلية، بسبب شواطئها الرملية ، مع وجود مياه ضحلة طويلة بالقرب من الشاطئ، ما يجعلها وجهة مناسبة جدًا للعائلات التي لديها أطفال صغار.

وشملت القائمة سهل حشيش، حيث اعتبره الموقع أحدث مجمع منتجعي تم تخصيص 14% فقط من مساحته للفنادق، بينما تشغل الحدائق الرائعة والمتنزهات وملاعب الجولف والبحيرات معظم مساحته.

وجاء خليج مكادي بالبحر الأحمر في المرتبة الثالثة، حيث اعتبره الموقع من أكثر المنتجعات العصرية في مصر، ويتميز بوجود الفنادق الفخمة التي تنتشر على مساحات شاسعة للغاية بعضها يشبه البلدات الصغيرة، وفي بعض الأحيان تشكل العديد من الفنادق تكتلاً.

كما اعتبره الموقع مكانا مثاليًا للتسوق وتناول الطعام لوجود افضل المطاعم به الي جانب الأسواق وصالونات التجميل وما إلى ذلك.

ورابع وجهة رشحها الموقع هي سفاجا، المدينة الساحلية الصغيرة التي تصل إليها العديد من السفن السياحية.

وقال الموقع: تحظى سفاجا بشعبية كبيرة بين عشاق الغوص والغطس، خصوصا في الفترة الأخيرة، ولديها شعاب مرجانية جميلة للغاية مع عالم غني بشكل غير عادي تحت الماء."

كما رشح الموقع مدينة الجونة، مشيدا بتصميم مبانيها التي أسسها العديد من المهندسين المعماريين المصريين، مضيفا أنها" المكان المناسب لأولئك الذين يحبون الجمال والراحة."

وجاءت مرسى علم، التي تقع على بُعد 275 كيلومترًا، من مدينة الغردقة في ذيل القائمة الذي أعدها الموقع، قائلا انها "تستقطب في المقام الأول عشاق الخدمة العالية والغوص الذي لا يمكن نسيانه".