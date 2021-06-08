«الصحة العالمية» تحذر من اللقاحات باهظة الثمن ومنتجات كوفيد المغشوشة

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة شراء اللقاحات المبالغ في ثمنها عبر وسطاء، مذكّرة الدول بضرورة شراء اللقاحات المعتمدة من قبل المنظمة والتأكد من تحديد منشأ المنتج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت ماريانجيلا باتيستا غالفاو سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية خلال مؤتمر صحفي، "لقد تلقينا مخاوف بشأن لقاحات أخرى ... مع قيام وسطاء ببيعها (لقاح واحد) بسعر أعلى بكثير مما تم بيعه بالفعل من قبل الشركة المصنعة".

وأثيرت قضية دور الوسطاء في شراء اللقاحات مؤخرا، حيث تم ضبط وسيط في الإمارات العربية المتحدة يبيع لقاح "سبوتنيك" إلى غانا وباكستان بضعف السعر الأصلي.

وقالت سيماو إنه يتعين على الدول إما الشراء مباشرة من الشركة المصنعة أو "الاتصال بالشركة المصنعة للتأكد من أن الوسيط قانوني".

وأضافت أن "هناك الكثير من منتجات كوفيد المتدنية الجودة والمغشوشة التي يتم تسويقها، لذلك فإنكم بحاجة إلى معرفة المصدر".

كما أكدت سيماو على أهمية تطعيم الناس بمنتجات "معتمدة" من قبل منظمة الصحة العالمية، قائلة "نصيحة منظمة الصحة العالمية هي أن تستخدم الدول اللقاحات التي حصلت على موافقة طارئة".

وحتى الآن، وافقت منظمة الصحة العالمية على 8 لقاحات ضد كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، بما في ذلك لقاحان صينيان هما سينوفارم وسينوفاك، وكلاهما تم توزيعهما في العديد من البلدان في العالم.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.