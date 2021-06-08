إرجاء الاستفتاء الدستورى فى هايتى إلى أجل غير مسمّى

أعلنت السلطات في هايتي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنّ الاستفتاء الدستوري الذي كان مقرّر إجراؤه في 27 يونيو الجاري والذي دعت المعارضة إلى مقاطعته أرجئ إلى أجل غير مسمّى بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال "المجلس الانتخابي المؤقّت" في بيان إنّ "هذا القرار أملته الصعوبات التي يواجهها المجلس في جمع طاقم الموظفين وتدريبهم على إجراء الاقتراع".

ولم يحدّد المجلس الموعد المقبل للاستفتاء، مكتفياً بالقول إنّه سيفعل ذلك "بعد توصيات السلطات الصحّية والآراء التقنيّة لكوادر المؤسّسة الانتخابية".

ومنذ 24 مايو تسري في جميع أنحاء هايتي حالة طوارئ صحّية للحدّ من تفشّي الإصابات بكورونا بعد تسجيل إصابات بمتحوّري ألفا وغامّا (رُصد المتحوّر ألفا للمرة الأولى في بريطانيا في كانون الأول/ديسمبر 2020 والمتحوّر غامّا في البرازيل في يناير 2021).

وحتّى قبل هذه الموجة الوبائية الجديدة، كانت هناك شكوك حول إمكانية تنظيم هذا الاستفتاء الذي يريد الرئيس إجراؤه وترفضه المعارضة.

وتطعن المعارضة وعدد كبير من منظّمات المجتمع المدني بشرعية الرئيس جوفينيل مويز، الذي يحكم البلاد منذ يناير 2020 بمراسيم رئاسية.

وإجراء الاستفتاء موضوع خلافي حتى داخل المعسكر الرئاسي نفسه لأنّه يتعارض وأحكام الدستور الحالي المعمول به منذ 1987.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.