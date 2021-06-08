كندا تعتبر العقوبات الروسية ضدها «غير مبررة ومرفوضة»

اعتبرت الخارجية الكندية قرار روسيا حظر دخول تسعة مسؤولين كنديين رفيعي المستوى أراضيها، قرارا "غير مبرر ومرفوضا".

وقال مصدر في الخارجية الكندية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن كندا اطلعت على القرار الروسي، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع في مجال حقوق الإنسان في روسيا.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين، بينهم مسؤولون أمنيون كبار مثل وزير العدل ومدير الاستخبارات العسكرية ونائب وزير الدفاع.

واتخذت موسكو قرارها ردا على العقوبات الكندية التي فرضتها أوتاوا في مارس الماضي على مسؤولين كبار روس على خلفية قضية الناشط أليكسي نافالني، المدان بالاختلاس في روسيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مقاطعة أونتاريو الرئيسية في كندا،أنها ستبدأ أول خطوة من خطتها لإعادة الفتح يوم الجمعة، مما يسمح لمتاجر التجزئة غير الأساسية بإعادة فتحها لأول مرة منذ شهور.

كانت حكومة رئيس الوزراء في المقاطعة الأكبر في كندا، دوج فورد، قد حددت في السابق موعدا مستهدفا هو 14 يونيو للدخول رسميا في الخطوة الأولى من خطة إعادة الفتح المكونة من ثلاث خطوات، لكنها اختارت بدلاً من ذلك القيام بذلك اعتبارا من الساعة 12:01 صباح يوم الجمعة المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان مقاطعة أونتاريو عن 525 حالة إصابة جديدة فقطة بفيروس كوفيد-19، وهو أقل عدد إصابات تم تسجيله منذ يوم 27 سبتمبر الماضي.

وتعتبر مقاطعة أونتاريو هي المقاطعة الرئيسية، والتي تتواجد بها مدينة أوتاوا العاصمة الفيدرالية لكندا، ومدينة تورونتو أكبر المدن الكندية على الإطلاق، بجانب أنها أكثر المقاطعات ازدحاما بالسكان وأكبرها اقتصادا.

يشار إلى أن بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أظهرت أنه تم إعطاء إجمالي 25.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ372 ألفا و220 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.