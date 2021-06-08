الثلاثاء 08 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

وكالة الفضاء الروسية: وجودنا فى محطة الفضاء الدولية رهن برفع العقوبات الأمريكية

محطة الفضاء
محطة الفضاء

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ديمتري روجوزين أن موسكو ستنسحب من محطة الفضاء الدولية عام 2025، في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها عن التعاون الفضائي مع روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال في كلمة أمام أعضاء البرلمان قبل قمة جنيف المزمعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن: "موسكو تواجه صعوبة في إطلاق بعض أقمارها الصناعية بسبب العقوبات الأمريكية التي تحول دون استيراد روسيا مجموعات معينة من الرقائق الدقيقة اللازمة لبرنامجها الفضائي".

وأضاف: "العقوبات الغربية تعرقل بشكل خطير تنمية صناعة معينة.. لدينا ما يكفي من الصواريخ ولكن ليس لدينا ما نطلقه".

وتابع: "لدينا مركبات فضائية تم تجميعها تقريبا، لكنها تفتقر إلى مجموعة شرائح دقيقة واحدة لا نستطيع شراءها بسبب العقوبات".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على "معهد الأبحاث العلمية المركزي لصناعة الآلات"، وهو المعهد الرئيسي لـ"روس كوسموس"، وعلى مركز "بروغريس" لصناعة الصواريخ، الذي يصنع صواريخ "سويوز" لإطلاق الأقمار الصناعية من قبل العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أنه من المقرر إطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس -17" إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 30 يونيو المقبل.

وذكرت "روس كوسموس" أنه من المقرر بصورة أولية إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1a" الذي سيحمل المركبة "بروغريس" ليلة 30 يونيو المقبل في الساعة 2.27 بتوقيت موسكو، من مطار ايكونور الفضائي، مضيفة أنه من المقرر التحامها بوحدة Poisk بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

تجدر الإشارة، إلى أن مركبات الشحن "بروغريس" تستخدم منذ عام 1978 لنقل الحمولات المختلفة إلى المحطة الفضائية الدولية، وقد أطلق منها حتى الآن 168 مركبة، ثلاث منها لم تصل إلى المحطة بسبب كوارث صواريخ النقل.

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