معيط: «قبل الإصلاح مكناش لاقيين 15 مليون دولار لاستلام شحنة أدوية»

قال الدكتور محمد معيط وير المالية، إن مصر نجحت خلال 7 سسنوات في حل مشاكل الكهرباء والغاز والسكن الاجتماعي وتوفير السلع والدولار، وإنشاء كباري، مردفا: «مصر أخذت اقتصادها من اقتصاد على وشك الإفلاس لاقتصاد يضرب به المثل، من دولة مهلهلة لدولة يتعجب الكثير من معدلات الإنجاز».

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «مر نجحت في تحقيق فائض أولى وتجاوزت إيراداتك المصروفات ووفرت إيرادات لسداد الديون».