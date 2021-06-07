الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 27% زيادة فى فاتورة استيراد السيارات خلال عام

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 244.4 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات سيارات ركوب سجلت أكبر ارتفاعًا بين واردات السلع المعمرة لتصل إلى 938.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 مقابل 737.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 201.3 مليون دولار بنسبة 27% خلال عام ، يليها واردات مصر من هواتف محمولة للأفراد بقيمة 423.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 362 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 61.1 مليون دولار خلال عام.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من ثلاجات بلغت 41.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 33.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 8.5 مليون دولار خلال عام، وبلغت وارداتها من أثاث ومقاعد وحوامل إلى 34.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 44 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 9.6 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع  قيمـة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.10 مليارات دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 92.5 %، سيارات ركوب بنسبة 73.9٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.7٪).

بينما انخفضت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (قمح بنسبة 48.5٪ ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 25.9 ٪، البترول الخام بنسبة 20.8٪، لحوم بنسبة 7.4 ٪).

الاحصاء واردات مصر سلع استهلاكية سيارات

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