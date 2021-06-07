وزير المالية: تخصيص 300 مليار جنيه من الموازنة لاستثمارات ستغير شكل مصر

قال الدكتور محمد معيد وزير المالية، إنه سيتم تخصيص 300 مليار جنيه من الموازنة الجديدة للدولة للاستثمارات التي تغير شكل مصر.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حجم الانفاق زاد 14 % عن العام الماضي، مشيرا إلى أن مبادرة تطوير الريف المصري قد تصل إلى 800 مليار جنيه.

وأكد أن زيادة المرتبات التي تقرها الدولة حاليا أعلى من نسب التضخم، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إصلاح منظومة المعاشات والأجور.