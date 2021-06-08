محمد محيى: «مابقتش شبهى» فكرة جرئية وترددت قبل طرحها

أعرب المطرب محمد محيي عن سعادته بردود الأفعال حول أخر أعماله الغنائية التي تحمل اسم "ما بقتش شبهي" والتي طرحت مؤخرا على طريقة الفيديو كليب.

وقال محمد محيي في تصريح لـ"الدستور" إن أغنية "مابقتش شبهي" تعتبر فكرة جريئة وكنت أريد تنفيذ الأغنية منذ عدة أشهر، خاصة بعد أن انجذبت لكلماتها بشكل كبير والتي كتبها الشاعر الغنائي مصطفى مرسي والذي جمعتني معه جلسات عمل معه ومع الملحن مدين والذي ساعدني بشكل كبير على تقديم الأغنية بهذا الشكل.

وأضاف أنه كان لديه تخوف كبير في بداية تحضيرات الأغنية لأنه كان متوقعا بأنها ستكون ثقيلة على الجمهور مشيرا إلى أنه تشجع في النهاية على تقديمها وبدأ على الفور في تنفيذها برفقة الموزع الموسيقي بيرم والذي يتعاون معه لأول مرة مؤكدا إلى إنه ساهم بشكل كبير في خروج الأغنية بشكل لائق ومتميز للجمهور.

صناع أغنية مابقتش شبهي

أغنية "مابقتش شبهي" تتحدث فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب، عاش فيها لحظات سعيدة وتم إعداد وتجهيز التصوير منذ فترة مع المخرج نبيل مكاوي وتم الاستقرار على فكرة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، وشارك في التصوير الفنان محمد جمعة، وتعاون فيها مع الشاعر مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقى بيرم.



وتعاون الفنان في فيديو كليب أغنية "مابقتش شبهي" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى مرسى والملحن مدين، والموزع الموسيقي بيرم، وهو من إنتاج شركة "R H production - رمضان حسنى" ومن توزيع شركة "digital sound".

أخر ألبومات محمد محيي الغنائية

وكانت أخر ألبومات المطرب محمد محيي ألبوم "سهرانين" والذي يضم 18 أغنية طرح منهم حتى الآن 6 أغنيات وهم "سهرانين" و"فوضت أمري"، و"قولت أخونه"، و"بعدنا"، و"قضية"، و"انت في دمي" ومازال هناك 12 أغنية متبقية في الألبوم يستم طرحهم خلال الفترة المقبلة بشكل منفرد ومتتابع.