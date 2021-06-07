الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خالد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا جهود إحلال السلام باليمن

خالد بن سلمان ووزير
خالد بن سلمان ووزير خارجية بريطانيا

عقد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مساء الإثنين، اجتماعًا مع وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، لبحث تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وجهود إحلال السلام في اليمن.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "التقيت اليوم وزير خارجية المملكة المتحدة دومنيك راب.. بحثت مع معاليه الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، ورؤية بلدينا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وجهود إحلال السلام في اليمن على ضوء المبادرة السعودية".

اجتماعات سعودية - بريطانية

وجاء اجتماع وزير الخارجية البريطاني، مع نائب وزير الدفاع السعودي، ضمن مجموعة من اللقاءات التي عقدها "راب"، مع مسؤولين سعوديين، خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية.

وفي وقتٍ سابق، التقى وزير الخارجية البريطاني، نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء الثنائي بين الجانبين، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى وزير الخارجية البريطاني، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني بالمملكة العربية السعودية الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بما في ذلك سير عمل اللجان المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون الدفاعي والأمني والسياسي في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين، فيما حضره من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون، وعدد من المسؤولين البريطانيين.

خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب اليمن السعودية

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