مصرع شاب على يد زوج شقيقته في المحلة

شهدت قرية بلقينا التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، مقتل شاب في الثلاثينات من العمر متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في البطن على يد زوج شقيقته.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الشاب طه البسطويسى (32 سنة) على إثر طعنة نافذة من سلاح أبيض "سكين" على خلفية مشادات كلامية دارت بينه وبين زوج شقيقته وفر المتهم هاربا.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة مصابة بطعنة نافذة فى البطن أودت بحياة المجنى عليه فى الحال، وأكدت التحقيقات أن هناك خلافات أسرية بين المتهم والمجنى عليه وسبق حدوث مشاحانات بينهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية من خلال جمع التحريات عن المتهم وأماكن تواجده لضبطه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة التى تتولى باقى التحقيقات.