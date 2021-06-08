الثلاثاء 08 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تعلن هذا العام عن مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة وفقا للنظام الجديد للامتحان الإلكتروني.

ووجه وزير التعليم، رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور قائلا: "لا تقلقوا من هذه الأمور لأننا نقيم عدد الأسئلة ومستويات صعوبتها والوقت المطلوب لتسجيل الإجابات بمعادلات علمية دقيقة لا يوجد بها أى تقدير شخصي داخل اللجان".

جاء ذلك تعقيبا من وزير التربية والتعليم على استفسار أحد طلاب الثانوية العامة عبر أحد الجروبات التعليمية، على تطبيق "واتساب"، حيث جاء نص السؤال كالتالي: "دكتور طارق ممكن توضيح من معاليك بخصوص عدد أسئلة امتحانات كل مادة ف الامتحان النهائي؟".

ورد الوزير قائلا: "آسف يا افندم لن نعلن ذلك هذا العام لأنها عادة مصرية نتفرد بها من ناحية ومن الناحية الأخرى هذا نظام جديد في التقييم مختلف تماما عما سبق ولا مجال هنا لشرح فلسفته وطريقة بنائه، ولكن تأمل في الامتحانات التجريبية القادمة لأنها قريبة من الشكل النهائي، ولا تقلقوا من هذه الأمور لأننا نقيم عدد الأسئلة ومستويات صعوبتها والوقت المطلوب لتسجيل الإجابات بمعادلات علمية دقيقة لا يوجد بها أى تقدير شخصي داخل اللجان، وبالتالي ياريت التركيز الكامل على التحضير كما نصحنا وعدم التوتر من شيء آخر" .

وكانت الوزارة، قد أعلنت تأجيل موعد جدول الامتحانات أسبوعًا واحدًا لتبدأ في 10 يوليو بدلا من 4 يوليو المقبل، بحيث تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية في 10 يوليو وتنتهي 29 يوليو، وتبدأ امتحانات الشعبة العلمية 11 يوليو وتنتهي 2 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 أدبي
 

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي
 

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

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