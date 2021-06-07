وفد من جامعة الوادي الجديد يزور شركة «فوسفات مصر» بأبو طرطور

زار وفد من جامعة الوادي الجديد على رأسه الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، مقر شركة «فوسفات مصر» في أبوطرطور، لبحث الإعداد لتوقيع برتوكول مشترك بين الجامعة والشركة.

وقال طنطاوي إن لقاء وفد الجامعة بحث مع المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة «فوسفات مصر» إجراء أبحاث ودراسات علمية هدفها تطوير خام الفوسفات وتحقيق أقصى استفادة منه بالإضافة إلى بحث رفع كفاءة الفوسفات قليل الجودة وكيفية إنتاج أسمدة يمكن استغلالها لتحسين خواص التربة بالوادي الجديد.

كما تم بحث تبسيط إجراءات البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا بالجامعة بالإضافة إلى تدربب طلاب الجامعة خلال الإجازة الصيفية في إطار دور الجامعة في تنمية المجتمع.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، درع الجامعة، إلى المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة «فوسفات مصر» تقديراً لجهوده في الارتقاء والنهوض بالشركة بالوادي الجديد.