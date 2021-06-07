الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وفد من جامعة الوادي الجديد يزور شركة «فوسفات مصر» بأبو طرطور

وفد من جامعة الوادي
وفد من جامعة الوادي الجديد

زار وفد من جامعة الوادي الجديد على رأسه الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، مقر شركة «فوسفات مصر» في أبوطرطور، لبحث الإعداد لتوقيع برتوكول مشترك بين الجامعة والشركة.

وقال طنطاوي إن لقاء وفد الجامعة بحث مع المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة «فوسفات مصر» إجراء أبحاث ودراسات علمية هدفها تطوير خام الفوسفات وتحقيق أقصى استفادة منه بالإضافة إلى بحث رفع كفاءة الفوسفات قليل الجودة وكيفية إنتاج أسمدة يمكن استغلالها لتحسين خواص التربة بالوادي الجديد.

كما تم بحث تبسيط إجراءات البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا بالجامعة بالإضافة إلى تدربب طلاب الجامعة خلال الإجازة الصيفية في إطار دور الجامعة في تنمية المجتمع. 

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، درع الجامعة، إلى المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة «فوسفات مصر» تقديراً لجهوده في الارتقاء والنهوض بالشركة بالوادي الجديد.

 

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رئيس جامعة الوادي الجديد وفد رفيع المستوي توقيع برتوكول الجامعة وشركة فوسفات اجراء ابحاث ودراسات علمية تطوير خام الفوسفات

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