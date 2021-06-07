الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قلبه معلّق بالمساجد».. وفاة مسن وهو ساجد في المنوفية

عبدالله مصطفى عبدربه
عبدالله مصطفى عبدربه

لفظ مواطن يدعى «عبدالله مصطفى عبدربه» من أهالي قرية القلشي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أنفاسه الأخيرة، وهو ساجد أثناء أداء صلاة الفجر اليوم الإثنين.

وعلى الفور تجمع المصلون في المسجد حول المتوفى اعتقاداً منهم أنه مصاب بغيبوبة واكتشفوا وفاته.

واتشحت قرية القلشي بالسواد حزناً على الفقيد الذي اشتهر بين أهل قريته بطيبة القلب والتزامه منذ سنوات بالصلاة في وقتها بمسجد القرية القريب من منزله.

وشيع المئات من أهالي القرية جنازة "عبدربه" والذي يبلغ من العمر 84 سنة، في مشهد جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد بين جميع المشيعين، مؤكدين أن الفقيد كان قلبه معلق بالمساجد وكان لا يتأخر عن أداء الصلوات في المساجد، وكان محبوبا من جميع أهالي القرية .

محافظة المنوفية جنازة وفاة تشييع تشييع الجنازة حسن الخاتمة

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