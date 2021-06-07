تجديد حبس علا القرضاوي 45 يومًا

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تجديد حبس علا القرضاوي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة لها؛ حيث تُواجه اتهامات بالانضمام والمُشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

وكشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني، بقيام المُتهمة بتنفيذ مُخطط عدائي، أعدته قِيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة إلى الخارج، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطُرق غير شرعية، بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المُناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مُؤسسات الدولة في توقيتات مُتزامنة.

ـ عقوبة نشر أخبار كاذبة

وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد

كما نصت المادة رقم 80 (د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.