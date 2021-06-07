الإثنين 07 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة كندا تعلن تفاصيل قتل عائلة مسلمة بحادث دهس متعمد

شرطة كندا
شرطة كندا

أعلنت الشرطة الكندية عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقال بول وايت رئيس مباحث مدينة لندن الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي تورونتو: "لقد كانت جريمة مخططا لها مسبقا ومتعمدة، ولذا وجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى لمنفذ الهجوم ناثانيال فيلتمان البالغ 20 عاما".

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب، مشيرا إلى أن "فيلتمان ليس من أصحاب السوابق، وتم إلقاء القبض عليه على مسافة قصيرة من مكان الحادث وكان يرتدي سترة تشبه السترة الواقية من الرصاص".

وبحسب الشرطة، أدى حادث الدهس الذي وقع يوم أمس الأحد عند الساعة 8:40 مساء، إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بينما نجا فرد واحد من العائلة هو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، أصيب بجروح خطيرة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة أشهر من مقتل  امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين، في حادث طعن بشمال فانكوفر بكندا.

وتم طعن الضحايا يوم 28 مارس الماضي، داخل وخارج مكتبة لين فالي، فيما تم استدعاء أول المستجيبين إلى مكان الحادث حوالي الساعة الـ13:45 (بالتوقيت المحلي)، كما تم استدعاء فريق التحقيق المختص في جرائم القتل.

وكشف الشرطي، فرانك جانغ، عن احتجاز شخص، لديه سجل إجرامي سابق، للاشتباه به.

وقال جانغ: لماذا حدث هذا؟ نعتقد أننا نعرف من وماذا وأين ومتى..إن مهمتنا الآن هي تحديد السبب".

وأضاف: "لا نعتقد أن هناك أي مخاطر أخرى على السلامة العامة...نعتقد أن لدينا المشتبه به الوحيد في الحجز".

ودعا الشرطي جانغ أي شخص نشر صورا أو مقاطع فيديو لضحايا هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حذف منشوراتهم، وحث الأشخاص الذين لديهم صور ومقاطع فيديو متعلقة بحادثة الطعن على تقديمها للشرطة.

وأوضح قائلا: "نطلب منكم احترام ضحايا العمل الشنيع الذي وقع بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن هويات الضحايا، ومدى إصاباتهم لم تعرف بعد.

 

كندا حادثة دهس تعمد شاحنة مصرع 4 من عائلة واحدة مسلمين جريمة معادية للاسلام

الأكثر قراءة

«السكة الحديد» تكشف تفاصيل حادث قطار المحلة.. وتصرف مكافأة للسائق

الأسياخ اخترقت أجسادهم.. تحريات المباحث في مصرع 3 بحادث أعلى محور الضبعة

القصة الكاملة لاستشهاد أمين شرطة وإصابة ضابط ومصرع 3 مسجلين في دكرنس (صور)

معيط: «قبل الإصلاح مكناش لاقيين 15 مليون دولار لاستلام شحنة أدوية»

ارتفاع وفيات حادث أتوبيس الوادي الجديد إلى 7

الأمن يكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية بالهرم بسبب «لعب العيال»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأئمة والغيبة والرجعة.. مثلث الدهشة فى «الحرافيش»

ماجد حبته

نكسات أمريكية إلكترونية

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة

إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا