شرطة كندا تعلن تفاصيل قتل عائلة مسلمة بحادث دهس متعمد

أعلنت الشرطة الكندية عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقال بول وايت رئيس مباحث مدينة لندن الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي تورونتو: "لقد كانت جريمة مخططا لها مسبقا ومتعمدة، ولذا وجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى لمنفذ الهجوم ناثانيال فيلتمان البالغ 20 عاما".

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب، مشيرا إلى أن "فيلتمان ليس من أصحاب السوابق، وتم إلقاء القبض عليه على مسافة قصيرة من مكان الحادث وكان يرتدي سترة تشبه السترة الواقية من الرصاص".

وبحسب الشرطة، أدى حادث الدهس الذي وقع يوم أمس الأحد عند الساعة 8:40 مساء، إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بينما نجا فرد واحد من العائلة هو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، أصيب بجروح خطيرة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة أشهر من مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين، في حادث طعن بشمال فانكوفر بكندا.

وتم طعن الضحايا يوم 28 مارس الماضي، داخل وخارج مكتبة لين فالي، فيما تم استدعاء أول المستجيبين إلى مكان الحادث حوالي الساعة الـ13:45 (بالتوقيت المحلي)، كما تم استدعاء فريق التحقيق المختص في جرائم القتل.

وكشف الشرطي، فرانك جانغ، عن احتجاز شخص، لديه سجل إجرامي سابق، للاشتباه به.

وقال جانغ: لماذا حدث هذا؟ نعتقد أننا نعرف من وماذا وأين ومتى..إن مهمتنا الآن هي تحديد السبب".

وأضاف: "لا نعتقد أن هناك أي مخاطر أخرى على السلامة العامة...نعتقد أن لدينا المشتبه به الوحيد في الحجز".

ودعا الشرطي جانغ أي شخص نشر صورا أو مقاطع فيديو لضحايا هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حذف منشوراتهم، وحث الأشخاص الذين لديهم صور ومقاطع فيديو متعلقة بحادثة الطعن على تقديمها للشرطة.

وأوضح قائلا: "نطلب منكم احترام ضحايا العمل الشنيع الذي وقع بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن هويات الضحايا، ومدى إصاباتهم لم تعرف بعد.