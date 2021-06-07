«دقلو» ينفي وجود توترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، وجود توتر العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ووصفها بالشائعة المغرضة ذات الأجندة، مؤكدا أنهم في خندق واحد.

وقال «دقلو» لدى مخاطبته قوات الدعم السريع التي يتولى قيادتها: «مافي حاجة بتخلينا نختلف الجيش والدعم السريع حاجة واحدة السودان ملتهب لأنو في غرف شغالة إشاعات وفتن»، وفق بيان لقوات الدعم.

ووجه دقلو رساله لقواته: «أنتم والقوات المسلحة حاجة واحدة ولن نوجه سلاحنا على بعض وأنتم قوات مسلحة بنص القانون قائمين بواجبكم على أكمل وجه ونحن الآن طوينا صفحة الحرب لا نريد مشاكل بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد»، ونوه إلى ان الحرب أدت الى عدم تقدم البلاد في وقت عبرت فيه الجيوش من حولنا، داعياً الاجهزة النظامية الى التعاون في كل الولايات والعمل تحت بوتقة واحدة.

وأوضح أن الخلافات لا يجدونها إلا في الوسائط، محذراً من أن تمضي الأوضاع بالبلاد عبر الشائعات، مضيفاً «الشعب لابد أن يكون صاحي لأي مهدد ويجب أن لا يهتم بالشائعات».

ودعا دقلو قواته إلى ضرورة الالتزام بالانضباط، لجهة أن أعداء النجاح كثر، وقال: "عشان تكونوا عارفين، خطواتنا محسوبة وفي كتار منتحلين صفتنا لابسين كاكينا لأجل تشويه سمعتنا زشدو الحيل كلنا نعمل لأجل الحاجة البتمرق البلد لبر الأمان، ولن نسمح لأي متهور بعمل انقلاب".

وأوضح دقلو أنهم يعملون بشكل يومي لأجل أن يعم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي في ربوع البلاد، وتمنى أن يصل الجميع لركب السلام، مشيراً إلى أن هناك من لايريد الديمقراطية، مؤكداً أنهم حراسها وحماتها.