الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سحر عبد الستار مديرًا للمركز الإقليمي لنقل الدم ببني سويف

هالة زايد
هالة زايد

أصدر الدكتور محمود حسن، مدير الإدارة العامة لمراكز خدمات نقل الدم القومية، قرارًا رقم 880 لسنة 2021 بتكليف الدكتورة سحر عبد الستار علي، مديرًا للمركز الإقليمي لنقل الدم ببني سويف.

كانت وزير الصحة قد أصدرت قرارًا فى مايو الماضى بتكليف الدكتور محمود حسن، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم ببني سويف، مديرًا للإدارة العامة لمراكز خدمات نقل الدم القومية، لمدة 3 أشهر، إضافة إلى الإشراف على الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بديوان عام الوزارة.

فى سياق متصل، تواصل مراكز للتطعيم والبالغ عددها 7 مراكز تطعيم المواطنين بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة.

بني سويف وزير الصحة خدمات نقل الدم القومية خدمات نقل الدم الدكتورة هالة زايد

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