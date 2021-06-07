المحجوب: تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار بليبيا

اعتبر اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الاثنين، أن العملية الارهابية التي نفذها تنظيم داعش الارهابي في سبها، أمس، تدل على عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة.

ونوه «المحجوب» إلى أن مدينة سبها حدودية مع عدة دول، لافتا إلى أن ما يجري فيها له علاقة بما يجري في تشاد ومالي.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن التنظميات الإرهابية التي تهدد ليبيا، ولدت من رحم تنظيم الإخوان وهو يقوم باستخدامها في الوقت الحالي.

تابع: «تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار في ليبيا».