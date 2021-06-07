الإثنين 07 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحجوب: تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار بليبيا

اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب

اعتبر اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الاثنين، أن العملية الارهابية التي نفذها تنظيم داعش الارهابي في سبها، أمس، تدل على عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة.

ونوه «المحجوب» إلى أن مدينة سبها حدودية مع عدة دول، لافتا إلى أن ما يجري فيها له علاقة بما يجري في تشاد ومالي.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن التنظميات الإرهابية التي تهدد ليبيا، ولدت من رحم تنظيم الإخوان وهو يقوم باستخدامها في الوقت الحالي.

تابع: «تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار في ليبيا».

 

تفجير سبها الإرهابي الهجوم الارهابي في سبها سبها الجيش الليبى داعش

الأكثر قراءة

«السكة الحديد» تكشف تفاصيل حادث قطار المحلة.. وتصرف مكافأة للسائق

الأسياخ اخترقت أجسادهم.. تحريات المباحث في مصرع 3 بحادث أعلى محور الضبعة

القصة الكاملة لاستشهاد أمين شرطة وإصابة ضابط ومصرع 3 مسجلين في دكرنس (صور)

معيط: «قبل الإصلاح مكناش لاقيين 15 مليون دولار لاستلام شحنة أدوية»

ارتفاع وفيات حادث أتوبيس الوادي الجديد إلى 7

الأمن يكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية بالهرم بسبب «لعب العيال»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأئمة والغيبة والرجعة.. مثلث الدهشة فى «الحرافيش»

ماجد حبته

نكسات أمريكية إلكترونية

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة

إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا