البيت المحمدي ينعى «الشيخ عبدالله العزب»: مصر فقدت أحد رجالات الدعوة والفكر الوسطى

نعت مؤسسة البيت المحمدي ورئيسها الدكتور محمد مهنا الشيخ عبدالله عزب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب سابقا، وأحد رجالات الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

وقالت المؤسسة في بيان لها "بقلوب راضيةٍ ومُطمئنةٍ بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى ينعى البيت المحمدي واحداً من أحِبائِهِ وأبنائِه، ننعى إلى أنفسنا وإلى وزارة الأوقاف المصرية وإلى العاملين بها فى حقل الدعوة إلى الله تعالى، ننعى فقيد الشباب وفقيد الدعاة، فضيلة الشيخ عبدالله عزب الإمام الأسبق لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها،سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا وأن يرزقه شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلهمنا وأهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان على فراقه، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا "إنا لله و إنا إليه راجعون".

الجدير بالذكر، أن الدكتور عبدالله عزب إمام مسجد السيدة زينب سابقا لقى مصرعه أثر حادث سير، حيث أصيب فيه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثته إلى ثلاجة مستشفى طوخ العام، وجرى التصريح بدفن الجثمان.

وأفادت التحريات الأولية ومحضر الشرطة، بأن الراحل كان في طريقه من القاهرة إلى بنها، وتعرض لحادث مروري بالقرب من طوخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إيداع جثته بمستشفى طوخ العام وتحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرّحت النيابة العامة بدفن الجثمان، كما طلبت تحريات المباحث حول الحادث، جميع إجراءات مستحقاته المالية.

ونعى وزير الأوقاف، الشيخ عبد الله عزب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، سابقا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم في خدمة الدعوة والقرآن الكريم، وأن يخلف الأوقاف وأهله فيه خير، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

ويعد الدكتور عبدالله عزب من الدعاة الشباب الذين قدموا الكثير والكثير لخدمة الدين الإسلامي والدعوة الإسلامية، ونشر الفكر الوسطى بين الناس، خاصة بين مواطني القرى والأقاليم، وله العديد من المؤلفات الهامة التي تعدوا للوسطية وتحارب التطرف والتشدد وتقلد العديد من المناصب الدينية أبرزها إمام مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة.