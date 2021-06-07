الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري بدر» تناقش استعدادات مصانعها للمشاركة في «حياة كريمة»

لقاء مستثمري بدر
لقاء مستثمري بدر

عقد المهندس بهاء العادلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر، اجتماعاً اليوم، بحضور كل من المهندس عاطف عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل استعدادات شركات المنطقة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، ودعم المصانع بالمنطقة حصتها في المبادرة بما يحقق المنفعة العامة للصناعة الوطنية في حدود القوانين و اللوائح المعمول بها.

وقال المهندس عاطف عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية، إنه تم تقسيم قطاعات الشعبة إلى أربعة قطاعات هي الإضاءة العامة والمحولات واللوحات والكابلات وتم وضع الخطوط العريضة لكيفية تحديد الطاقات الإنتاجية ومدى توافر نظم الجودة ومعامل الاختبارات.

وأضاف أن الهدف من تقسيم القطاعات أيضاً هو القياس لتحقيق المواصفات المطلوبة ودراسة التكلفة التنافسية لكافة المنتجات المقدمة من خلال عدة اجتماعات متخصصة متتالية مزمع انعقادها الأيام القادمة وتجميعها في دراسة موحدة تقدم إلى القائمين على المشروع عن طريق غرفة الصناعات الهندسية قبل انتهاء شهر يوليو القادم.

 

بهاء العادلي جمعية مستثمري بدر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مبادرة حياة كريمة الأدوات الكهربائية

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