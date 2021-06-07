الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جليم العام» يسجل أعلى نسبة إشغال بشواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الاثنين، أن نسب إشغال الشواطئ اليوم تراوحت مابين 25- 75٪، بينما بلغت نسبة إشغال شاطئ جليم العام اليوم 100٪، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الإدارة المركزية للمصايف، في بيان اليوم إن موقع الإدارة الالكتروني استقبل 58 حجزًا إلكترونيًا للشواطئ عن باكر الثلاثاء، مضيفة أن عمال شاطئ ميامى العام قاموا في الساعات الأولي من صباح اليوم بتنظيف مياه البحر ورمال الشاطئ لاستقبال المصطافين، فيما تم غربلة وتسوية الرمال بشاطئ أبو هيف (الخدمة لمَن يطلبها).
 

أوضحت سياحة ومصايف الإسكندرية أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تم تنظيم حملة توعية بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك علي شاطئ المندرة المميز، ضمن الحملات التوعوية التي تنظمها إدارة الشواطئ مع العديد من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار حملات المرور على شواطئ المحافظة، لرصد أي مخالفات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي تم إقرارها منذ بدء فتح الشواطئ للجمهور في ٢٢ مايو الماضي، فضلًا على الاستمرار في تلقي شكاوي المواطنين والتأكيد على الحجز الإلكتروني بالشواطئ عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

شاطئ جليم العام الإسكندرية نسب الإشغال تنظيف مياه الشواطئ السياحة والمصايف

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