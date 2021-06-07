الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

توضيح مهم من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة لطلاب اللغات

الطلاب
الطلاب

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سوف تقدم امتحان الثانوية العامة الورقي لطلاب اللغات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية "معا" لاختيار ما يناسبهم منها أما التابلت سوف تفتح الامتحان بلغة الطالب فقط.

جاء تعقيب وزير التربية والتعليم، على استفسار أحد طلاب الثانوية العامة، عبر جروب طلاب وطالبات مصر، والذي جاء نصه كالتالي "هو إحنا دلوقتي في الامتحان (كمدارس لغات) لما نمتحن الرياضة والفيزيا والكيميا المفروض يكون معانا نسخة عربي عشان لو معرفناش نترجم.. هل الموضوع دا اتلغى خلاص كنظام جديد ولا إيه النظام من الناحية دي".

وكانت الوزارة، قد أعلنت تأجيل موعد جدول الامتحانات اسبوعا واحدا لتبدأ في 10 يوليو بدلا من 4 يوليو المقبل، بحيث تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية في 10 يوليو وتنتهي 29 يوليو، وتبدأ امتحانات الشعبة العلمية 11 يوليو وتنتهي 2 أغسطس .

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 أدبي

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

انجليزي امتحانات الثانوية وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي

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