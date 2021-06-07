وزير قطاع الأعمال يزور إنشاءات المصانع الجديدة بـ«غزل المحلة» غداً

يزور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شركة غزل المحلة لتفقد إنشاءات المصانع الجديدة، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بشأن شركة غزل المحلة لكرة القدم وتفاصيل خطة تطوير النادي غدا الثلاثاء 8 يونيو.

ومن المقرر أن يعلن وزير قطاع الأعمال الميعاد الخاص بطرح شركة المحلة في البورصة.

وعقد مجلس الإدارة الجديد لشركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة علي العباسي، وعضوية كل من عمر عبد الله، وخالد كرم.

وأوضح خالد كرم المتحدث الرسمي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد حرص على التواصل - عبر الفيديو كونفرنس - مع مجلس الإدارة الجديد متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم، ومحددا مسارات وأسس التطوير المؤسسي لفريق كرة القدم لغزل المحلة.

وأشار إلى أن الاجتماع قد انتهى إلى اتخاذ القرارات التالية وهي قبول استقالة كل من المهندس حسام عزو والدكتور مجدي الألفي من مجلس إدارة شركة كرة القدم مع تقديم الشكر على ما قدماه للشركة ولفريق كرة القدم عبر سنوات واختيار علي العباسي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة والاتفاق على آلية لدخول جماهير غزل المحلة المحبة للفريق التدريبات والمباريات، وذلك على أساس عادل، حيث سيقوم كل مشجع ‏يرغب في حضور المباريات بتسجيل اسمه عن طريق إرسال صورة من الرقم القومي عبر تطبيق "واتس آب - WhatsApp" من خلال رقم خاص سيتم الإعلان عنه قريبا، وسيتم اختيار 25 مشجعا لكل مباراة، على أن يتم إبلاغ من يقع عليه الدور لحضور المباراة بإرسال دعوة له عن طريق WhatsApp.

كما تم الاتفاق على أن تكون هناك عقوبة لمن يتجاوز في المدرجات بأعمال معادية للفريق أو للفريق الخصم أو الحكام بعدم دخوله أربع مباريات على الأقل مع اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة في حال تكرار التصرف والاتفاق مع شركة أمن خاصة لتوفير عدد من أفراد الأمن أثناء التدريبات والمباريات، وذلك للحفاظ على الأمن والتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الخاصة بدخول المشجعين ودراسة عروض من الأكاديميات الأوروبية وانتقاء أحدها خلال شهر يونيو الجاري لتنفيذ خطة تنفذ من أول سبتمبر 2021 بهدف الارتقاء بمستوى قطاع الناشئين والبراعم سواء للاعبين أو المدربين للوصول بهم إلى أعلى المستويات وأحدث ‏الطرق العلمية في التدريب واللياقة البدنية والنفسية وكذلك التغذية للوصول باللاعبين إلى العالمية و إعادة الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول، مع إسناد مهمة الإعداد البدني وتأهيل الإصابات للدكتور محمد عمر.