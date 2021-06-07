«رجال الأعمال» تناقش معوقات صناديق الاستثمار العقاري 16 يونيو

تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء 16 يونيو، بمشاركة شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB.

وتناقش الندوة التعرف على جميع صناديق الاستثمار العقاري والمعوقات التي تواجهها والعمل على تقديم الحلول لها، وذلك بحضور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وحسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية.

وكانت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقدت ندوة رقمية حول «الشمول المالي والبنوك الرقمية وتأثير ذلك على مجتمع الأعمال المصري».

و أكد حسن حسين رئيس اللجنة أن الشمول المالي ركن أساسي من سياسة الدولة والبنك المركزي المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن البنوك الرقمية تمثل مستقبل المعاملات المصرفية للبنوك وعلاقاتها مع العملاء المختلفين سواء المودعين أو المقترضين منها في الفترة المقبلة.

وأوضح حسين أن الهدف من الاجتماع التعرف على كيفية تعامل رجال الأعمال والقطاع الخاص مع البنوك الرقمية في المستقبل القريب من خلال التوافق مع منظومة التحول الرقمي لكافة المعاملات والإجراءات البنكية الرقمية.

وقال شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي-بنك مصر، إن الديجيتال بنك من أهم الأدوات المصرفية للوصول إلى الشمول المالي، لسهولة الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

وأضاف البحيري أن البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر سواء داخل او خارج مصر، مشيرًا إلى أنه مع إصدار البنك المركزى المصري تراخيص للبنوك الرقمية نستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنوياً.