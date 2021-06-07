الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب «سجائر إلكترونية» في مطار أسيوط

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار أسيوط برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه عمار أبو المكارم رئيس قسم التعريفة في راكب مصري أثناء خروجه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد همام مأمور الفحص تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على زين العابدين أحمد فؤاد مدير جمرك أسيوط قرر تكليف أحمد شداد رئيس الوردية ومؤمن وحيد وشرين عبده تحت إشراف محمد محرز رئيس قسم التهرب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 168 سيجارة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وبلغت قيمة التعويض الجمركي ٤٨٦٠١ جنيه.

قرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 3 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور أحمد عبد الغني القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ضبط تهريب استيراد مصري إلكتروني فحص

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