الإثنين 07 يونيو 2021
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حديث الأبطال.. طمان: سماع النشيد أسعد لحظات حياتي.. وزهران: الفضل لزوجتي

حديث الأبطال
حديث الأبطال

توج ثنائي منتخبنا الوطني للجمباز علي زهران ونانسي طمان بذهبيتين، في إطار منافسات بطولة العالم للجمباز الفني للرجال والآنسات والتي تستضيفها مصر حالياً بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة.

وجاءت ميدالية نانسى طمان على جهاز حصان القفز بعد حصولها على 18.32 نقطة، فيما جاءت ميدالية على زهران على جهاز الحلق بعد حصوله على 14.70 نقطة. وعقب  الانجاز الذى يتحقق لأول مرة فى بطولات العالم تحدث نجوم منتخب الجمباز عن إنجازهم لـ«الدستور».

 علي زهران: زوجتى صاحبة الفضل وشعرت بالفخر بعد عزف السلام الوطني

نانسي طمان: النساء أكثر نجاحًا من الرجال فى المنافسات الرياضية

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