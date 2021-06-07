التعليم في عهد السيسي: نظام جديد يدعم «الفهم».. ومدارس بالمناطق المهمشة

194 مدرسة تعليم مجتمعى بالمناطق النائية والمهمشة

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنجازات كثيرة، ما أسهم بشكل كبير فى رفع تصنيف مصر العالمى فى مجال التعليم.

ويعتبر تطبيق نظام التعليم المصرى الجديد «٢.٠» من أبرز إنجازات الوزارة، ويعتمد هذا النظام على تحويل الطالب إلى التعلم وممارسة النشاط والفهم، إضافة إلى إنشاء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتسليم كل طالب بالصف الأول الثانوى جهاز تابلت مزودًا بشريحة إنترنت ٤g بإجمالى عدد مليون و٨٠٠ ألف جهاز تابلت.

وتضمنت إنجازات الوزارة إعداد مواءمة لمناهج التربية الخاصة، حتى تتناسب مع منظومة التعليم الجديدة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وإعداد حقيبة تدريبية لتعزيز الحريات الدينية، ونشر ثقافة التسامح الدينى ونبذ التعصب، والتوسع فى المدارس المصرية اليابانية، إذ جرى إنشاء وتشغيل ٤٣ مدرسة بجميع محافظات الجمهورية حتى عام «٢٠١٩/٢٠٢٠»، وإنشاء ١٣ مدرسة من المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

ولم تغفل الوزارة الصحة العامة للطلاب وتطبيق مبادرات الرئيس ١٠٠ مليون صحة، ومنها إجراء تحليل «فيروس C» لأكثر من ٢٠ مليون طالب، إضافة إلى تنظيم حملة القضاء على التقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية.

كما عملت الوزارة على توفير الخدمة التعليمية، وخفض الكثافات فى الفصول للقرى الأشد احتياجًا والقرى المدرجة ببرنامج «حياة كريمة»، إذ جرى تنفيذ ١٤٣١ مشروعًا بإجمالى ١٩ ألفًا و٢٧١ فصلًا بالقرى الأشد احتياجًا، وإنشاء ١٩٤ مدرسة تعليم مجتمعى بالمناطق النائية والمهمشة وإنشاء عدد ٥٤ مركزًا للموهوبين والتعلم الذكى على مستوى محافظات الجمهورية.

كما شملت الإنجازات تحديث مناهج المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، عن طريق تكثيف الدراسة باللغة الإنجليزية، والاستعانة بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطلاب السنتين الرابعة والخامسة، وجرى أيضًا إطلاق المنصة التعليمية الجديدة «Edmodo» لمواجهة تعليق الدراسة فى المدارس خلال فترة جائحة كورونا.

وأتاحت الوزارة مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصرى للاستذكار، تضم مختلف المناهج الدراسية لجميع الصفوف باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرابط: https://study.ekb.eg، وتوريـــــد ٢٦ ألف شاشة تفاعلية بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ للصف الأول الثانوى، وطباعة الكتب ومشروع تطوير التعليم الجديد.