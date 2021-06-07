التعليم العالي في عهد السيسي.. عدد الجامعات الحكومية يصل إلى 27 وطفرة فى «التصنيفات الدولية»

مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية

حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية، فى الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع.

ويرجع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الطفرة الهائلة التى تحدث فى الوزارة خلال عهد الرئيس السيسى إلى دعمه غير المسبوق الذى يقدمه لتطوير مجالىّ التعليم العالى والبحث العلمى، لا سيما وأنهما من العناصر الأساسية للارتقاء بالمجتمع المصرى.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الدعم غير المحدود الذى قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالى والبحث العلمى تمثل فى مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية، ما أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بجميع روافد التعليم الجامعى، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولى.

وامتدت الإنجازات التى حدثت فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية إلى جميع المستويات، إذ ارتفع عدد الجامعات الحكومية حاليًا ليصبح ٢٧ جامعة بدلًا من ٢٣ جامعة عام ٢٠١٤، بزيادة ٤ جامعات، وبنسبة زيادة قدرها ١٧.٤٪.

وتضاعف عدد الجامعات الخاصة والأهلية ليصبح ٣٦ جامعة بدلًا من ١٨ جامعة، بزيادة قدرها ١٨ جامعة.

كما جرى إنشاء ٣ جامعات تكنولوجية لأول مرة فى مصر، وهى: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية، والدلتا بقويسنا التكنولوجية»، وبدأت الدراسة بها فعليًا.

وجرى إنشاء ٤ جامعات أهلية دولية لأول مرة فى مصر.

وأنشأت الدولة فروعًا لجامعات أجنبية مرموقة لأول مرة فى مصر، إذ توجد حاليًا ٤ مؤسسات تستضيف عدة أفرع للجامعات الأجنبية، وهى: مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر.

وفى مجال الجودة والتنافسية تقدمت مصر ٩ مراكز فى التصنيف العالمى لجودة التعليم، كما أصبحت فى المركز الثالث عربيًا وفقًا لتصنيف «Us News» العالمى، لتقفز من المركز الـ٥١ فى عام ٢٠١٩ إلى المركز ٤٢ فى عام ٢٠٢٠، بين ٨٠ أفضل دولة على مستوى العالم.

وأدرج تصنيف «UsNews» العالمى للعام ٢٠٢٠، ١٤ جامعة مصرية مقارنة بـ١١ جامعة فى ٢٠١٩، بزيادة ثلاث جامعات حكومية، وهى: بنى سويف وبنها والمنيا.