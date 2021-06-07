النقل في عهد السيسي.. مشروع قومى لتطوير الطرق بإجمالي 7 آلاف كيلومتر

21 محورًا وكوبرى على النيل و600 كوبرى ونفق عند مزلقانات السكك الحديدية والتقاطعات بتكلفة ١١٥ مليار جنيه

تطوير نظم إشارات القطارات.. وتحسين 170 محطة سكك حديدية بتكلفة 700 مليون جنيه

التعاقد على 50 جرارًا مع PRL الأمريكية.. واتفاق على 1300 عربة ركاب من المجرية الروسية

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى قطاع النقل والمواصلات على قائمة أولوياته عند توليه مسئولية إدارة البلاد قبل نحو سبع سنوات، وتم وضع مشروع قومى للطرق وخطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وإنشاء الكبارى وتوسيع الشوارع والميادين وإنشاء حارات إضافية على الطرق لتجنب التكدسات المرورية، ما أسهم فى خفض حوادث الطرق، وتراجع معدل الوفيات نتيجة الحوادث إلى أكثر من ٤٦٪ عام ٢٠٢٠، بالمقارنة مع عام ٢٠١٤.

ووضعت القيادة السياسية مخططًا لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال بلغ ٧٠٠٠ كم بتكلفة ١٧٥ مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق ٤٥٠٠ كيلومتر.

وتأتى على رأس الطرق الجديدة طرق وادى النطرون والعلمين والصعيد والبحر الأحمر «سوهاج- سفاجا» و«شبرا- بنها» الحر، والقوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى وطريق الجلالة و«الفرافرة- عين دلة».

وتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة بطول ١٣٠٠ كم، ومن المخطط تنفيذ ١٢٠٠ كيلومتر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، ليصبح إجمالى أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية ٣٠٫٥ ألف كيلو متر، بعد أن كانت ٢٣٫٥ ألف كيلومتر فى يونيو ٢٠١٤.

وتم التخطيط لإنشاء ٢١ محورًا وكوبرى على النيل، بإجمالى تكلفة ٣٠ مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو ٢٠١٤ نحو ٧ محاور، وهى: طلخا وبنها والخطاطبة وتحيا مصر «محور روض الفرج» وبنى مزار وطما وجرجا.

ويجرى حاليًا العمل فى ٨ محاور أخرى، هى حلوان وعدلى منصور وسمالوط وقوص وكلابشة وديروط ودراو وبديل خزان أسوان، ومن المخطط البدء فى إنشاء ٦ محاور جديدة على النيل هى شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبوتيج، ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى ٥٩ محورًا وكوبرى على النيل، بدلًا من ٣٨ محورًا وكوبرى قبل يونيو ٢٠١٤.

كما تم إنشاء ما يقرب من ٦٠٠ كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة ٨٥ مليار جنيه، ومن أهمها كبارى سندوب ودمنهور والتوفيقية وقوص والكلابية وأجا ودهشور وكوبرى وادى حجول وكوبرى كم ١٠٩ على طريق القاهرة السويس، و٥ كبارى على طريق «بنها- المنصورة»، وهى كبارى إسنيت وكفرشكر وبشلا وطنامل وصهرجت.

كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة ٥٠٠٠ كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة ١٥ مليار جنيه، ومن أهمها طريق سوهاج- قنا الصحراوى الغربى، وطريق المحلة- كفرالشيخ، وطريق طنطا- كفرالشيخ، وطريق طابا- نويبع، وطريق دمياط- كفرالبطيخ، وطريق الكافورى- برج العرب، وطريق سيدى كرير- مطار برج العرب، وطريق بنها- المنصورة.

وجاء العمل فى مشروعات تطوير نظم الإشارات على رأس أولويات تطوير قطاع السكك الحديدية، ويجرى تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة- الإسكندرية، بطول ٢٠٨ كيلومترات، وخط بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، والوصلة من الزقازيق حتى أبوكبير بطول ٢١٤ كيلومترًا، وخط بنى سويف- أسيوط بطول ٢٥٠ كيلومترًا، وخط أسيوط- نجع حمادى بطول ١٨١ كيلومترًا، وخط نجع حمادى- الأقصر بطول ١١٨ كيلومترًا، وذلك بطول إجمالى يبلغ ٩٧١ كيلومترًا، بتكلفة إجمالية ٩٫٤ مليار جنيه، وذلك لاستبدال النظام الحالى «الكهربى القديم» بآخر إلكترونى حديث.

وعلى صعيد القطارات، تم التعاقد على توريد ١١٠ جرارات من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل ٨١ جرارًا، مع التعاقد على عقد دعم فنى شامل لتوريد قطع الغيار لمدة ١٥ سنة بقيمة ٦٠٢ مليون دولار، كما تم التعاقد على توريد ٥٠ جرارًا جديدًا وتحديث ٥٠ جرارًا وإجراء عمرة لـ٤١ جرارًا مع شركة PRL الأمريكية، وعقد صيانة لـ١٤١ جرارًا لمدة ١٥ سنة بتكلفة ٤٦٦ مليون دولار.

وتم التعاقد أيضًا على توريد ٦ قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية، بقيمة ١٢٦ مليون يورو فى أبريل ٢٠١٩، بالإضافة إلى عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة ٦ سنوات بعد سنتين ضمان، بالإضافة إلى التعاقد على توريد ١٣٠٠ عربة ركاب سكك حديدية جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة ١٫٠١٦ مليار يورو.

كما تم الانتهاء من تطوير وتحسين أكثر من ١٧٠ محطة سكك حديدية بتكلفة إجمالية بلغت ٧٠٠ مليون جنيه، وكذلك تم التعاقد على توريد ٤ ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوى قيمته ٨٫٥ مليون يورو.

وعلى صعيد مترو الأنفاق، تم تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث.

وبلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها على مشروعات مترو الأنفاق خلال السنوات السابقة نحو ٤٠ مليار جنيه، ويجرى تنفيذ مشروعات بتكلفة ٢٠٠ مليار جنيه، ومن مخطط البدء فى تنفيذ مشروعات أخرى يجرى دراستها بتكلفة تقديرية ٣٠٠ مليار جنيه، كما تم توريد أكثر من ٢٠ قطارًا مكيفًا جديدًا للتشغيل على الخط الأول للمترو «حلوان- المرج» بتكلفة ٢٫٣ مليار جنيه.