الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«مشوار النجاح».. 7 سنوات من الإنجاز والعمل والأمل

مشوار النجاح
مشوار النجاح

 

كان يومًا من أيام التاريخ بلا شك، ٨ يونيو ٢٠١٤، يوم تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصبه، رسميًا، بتكليف من الشعب المصرى.

من اليوم الأول وضع «دستوره الخاص»، العمل ثم العمل ثم العمل، لم يخدع المصريين، بل كان صريحًا منذ اللحظة الأولى، فليس لديه إلا بذل كل الجهد فى جميع الاتجاهات.

ولأن الله يجازى دائمًا من أحسن عملًا، شهدت مصر نقلات ضخمة على مدار ٧ سنوات تولى خلالها المسئولية، من الصحة إلى التعليم، ومن النقل إلى الزراعة، ومن الصناعة إلى الاستثمار، ومن الإسكان إلى تطوير العشوايات، ومن الآثار إلى الثقافة.. فى كل القطاعات حققنا نجاحات ضخمة شهد بها الجميع، فى الداخل والخارج.

وما زال العمل مستمرًا، لا يتوقف للحظة واحدة، من أجل بناء «الجمهورية الجديدة» التى نحلم بها جميعًا.

٧ سنوات كنا معًا، شعبًا وقيادة، وسنظل دائمًا على العهد حتى يتبوأ هذا البلد المكان الذى يستحقه.

 

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