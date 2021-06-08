«اكتئاب الرجال».. هل تختلف أعراض الإصابة عن النساء؟

قد يعاني الرجال والنساء من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم، حيث يعتبر الاكتئاب حالة خطيرة تؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته مع الأخرين.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، فأن النساء يعانين من الاكتئاب بمعدل أعلى من الرجال، وقد يكون هذا بسبب مزيج من العوامل الاجتماعية والبيولوجية التي تجعل من الصعب ملاحظة وتشخيص الاكتئاب لدى الرجال.

وأكد الأطباء بموقع "health line" الطبي، فمن الشائع أن يصاب الرجال بالاكتئاب بأعراض مختلفة عن النساء وأحيانًا يصعب التعرف عليها.

الأعراض الجسدية للاكتئاب عند الرجال

قد يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب آثاره الجسدية لأول مرة، بينما يُنظر إلى الاكتئاب على أنه اضطراب في الصحة العقلية، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا في الجسم.

وتتضمن بعض العلامات الجسدية الشائعة للاكتئاب عند الرجال، ضيق الصدر،مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال والإمساك، بالإضافة الى ضعف الانتصاب.

كما يعتبر الصداع، وانخفاض هرمون التستوستيرون، بالإضافة الى تسارع ضربات القلب أو خفقان القلب، وفقدان الوزن غير المبرر.

الأعراض العقلية للاكتئاب عند الرجال

قد تظهر الأعراض العقلية للاكتئاب بشكل مختلف عند الرجال عنها في الأشخاص من الجنسين، مما يجعل اكتشاف الاكتئاب أكثر صعوبة.

وقد تتداخل هذه الأعراض مع الطريقة التي يفكر بها الشخص ويعالج المعلومات، مما يؤثر على السلوك والعواطف.

وتشمل بعض الأعراض العقلية الأكثر شيوعًا للاكتئاب عند الرجال، عدم القدرة على التركيز، مشاكل في الذاكرة، زيادة فرص الإصابة بالوسواس القهرى، فضلًا عن الإصابة بأضطرابات النوم وزيادة التفكير فى الإنتحار والتخلص من الحياة.

العلامات السلوكية للاكتئاب عند الرجال

يمكن أن تؤثر الأعراض العقلية والجسدية والعاطفية للاكتئاب لدى الرجال أيضًا على السلوك، نظرًا لأن بعض الرجال يقاومون عواطفهم مقارنة بالنساء.

تشمل الأعراض السلوكية للاكتئاب لدى الرجال الأكثر شيوعًا، صعوبة فى التعامل مع افراد الاسرة، تعاطي المخدرات، ةشرب الكحول بكثرة، الانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر، بالإضافة الى العزلة عن المجتمع.

وأوضح الأطباء، أنة يعاني العديد من الرجال من علامات الاكتئاب، فإنهم يبدؤون في العمل لساعات طويلة أو ملء وقتهم للبقاء مشغولين، بدلاً من معالجة الاكتئاب نفسه.