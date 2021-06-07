الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

ندب مدحت رشدى لقيادة السوق الداخلى في «مصر للبترول»

وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بندب المحاسب مدحت رشدى في شركة غاز مصر لتولى مهام مدير العام السوق الداخلى والتسويق بشركة مصر للبترول.

ندب مدحت رشدى لقيادة السوق الداخلى في "مصر للبترول"

وكانت شركة مصر للبترول فقدت في يناير الماضي المحاسب عامر الفقي مدير عام السوق الداخلي بشركة مصر للبترول، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا بمقر الوزارة اليوم الإثنين، مع أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران؛ حيث تم استعراض دور النقابة خلال المرحلة الحالية والتعاون في اطار استراتيجية الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات و زيادة كفاءة العنصر البشرى. 

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على زيادة اللقاءات والتواصل مع أعضاء النقابة العامة واهتمامها بمناقشة ودراسة كافة التصورات للمساهمة في دعم العنصر البشرى الذي يعد الركيزة الأساسية فى العملية الانتاجية والداعم الرئيسى لخطط زيادة الاكتشافات والإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين .

وأشارالملا إلى أن الوزارة تدعم العنصر البشرى وتحرص على توفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره جزءًا أصيلاً في استراتيجيتها لتطوير وتحديث القطاع، مؤكدا أهمية تحقيق الاستثمار الامثل للطاقات البشرية وقدرات الكوادر بما ينعكس إيجاباً في النهاية علي كفاءة الأداء ونتائج الأعمال. 

ولفت وزير البترول إلى أن خطط التطوير والمراجعات المستمرة لمنظومة وإجراءات السلامة بالمواقع البترولية استهدفت في المقام الأول الحفاظ على سلامة العاملين كأولوية قصوى.

واستمع وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء لمقترحات عدد من الأعضاء بالنقابة بشأن دورهم في توضيح حقائق الأمور للعاملين بالشركات والمواقع البترولية، وتصوراتهم لتحسين وتطوير العنصر البشرى وتهيئة بيئة العمل والجهود المبذولة للتنسيق في هذا الصدد.

البترول وزير البترول مصر للبترول ندب السوق الداخلي

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