الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 بمحور الضبعة الصحراوي

حادث
حادث

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدة وابنتها وأصيب 4 آخرون جراء تصادم بسيارة نقل وميكروباص بمحور الضبعة الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث الضبعة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، نتج عنه مصرع سيدة وابنتها وثالث فيما أصيب 4 آخرون، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد، المصابين لأقرب مستشفى، ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم سيارات الإسعاف رجال المرور محور الضبعة الصحراوى حادث تصادم بسيارة

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