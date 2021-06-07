الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان بمدرسة أم المؤمنين بالبحيرة (صور)

الطالبة المصابة بالسرطان
الطالبة المصابة بالسرطان

شهدت مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمركز الدلنجات بالبحيرة، الاثنين، لفتة إنسانية رائعة، حيث نظمت طالبات الشهادة الإعدادية ممرًا شرفيًا للطالبة هند محمد سلام، تقديرًا لصبرها وثباتها في مواجهة مرض السرطان، وتشجيعًا لها على مواصلة مشوارها التعليمي.

وقال طلال سرور، رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، صاحب الفكرة، إن الطالبة تعالج في مستشفى 57357 بالقاهرة، وتقوم بأداء الامتحانات يوميًا بالمدرسة، ثم تعود مرة أخرى للمستشفى، وخصصت المدرسة لها لجنة مجهزة على أعلى مستوي من النظافة والتعقيم، لافتًا إلى أن هذه اللفتة لتشجيعها وتكريمًا لها على إصرارها لأداء الامتحانات رغم ظروف مرضها وذهابها للامتحانات وعودتها للمستشفى يوميا لتلقي العلاج، فكان لازما تقديم الدعم والمساعدة لكل صاحب هدف وتطلع إلى المجد.

وأشاد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، باللفتة الإنسانية التي قدمها طالبات الشهادة الإعدادية لزميلهم "هند"، مؤكدًا أن دور التربية والتعليم دعم ومساعدة الطلاب وتوفير بيئة ومناخ مناسب لأداء الإمتحانات.

وأكد الدكتور وليد زغلول، مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات أنه فخور بما قام به القائمون على الإشراف على لجنة الشهادة الاعدادية بمدرسة أم المؤمنين التى أثبتت أن الجميع داخل العملية التعليمية من طلاب ومدرسين نسيج واحد فى جميع المحن يتم الوقف إلى بعضهم البعض، موكدا على التواصل مع الطالبة ومتابعة حالتها الصحية للاطمئنان عليه.

بينما أعربت وسام قريطم، والدة الطالبة عن سعادتها، بما قام به القائمون على الإشراف على لجنة الشهادة الاعدادية العامة بمدارس ام المؤمنين، من لفته رائعة اثلجة صدرها، وصدر نجلتها، مشيراة بأن نجلاتها تعالج فى مستشفى 57357 بالقاهرة وطلب الأطباء عدم أدائها الامتحان نظراً لخطورة حالتها، ومع تصميم الطالبة على أداء الامتحان تم اخراجها من المستشفى على مسئوليتها ، وجائت من القاهره، فى فجر اول يوم فى امتحان الشهاده الاعداديه.

وأشاد الكثير من المدرسين بمدينة الدلنجات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذه المبادرة موكدين على أنهم سيقومون بالتواصل مع الطالبه واستعدادهم للقيام بشرح المناهج لها خلال المرحلة الثانوية.

ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان 
ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان 
ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان 
ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان 
ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان 
مواقع التواصل يوسف البحيرة مرض السرطان وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الامتحانات

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