الإثنين 07 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شريف رفعت: مصر تفوقت على العديد من دول العالم فى تقديم الخدمة الصحية لمصابى كورونا

الدكتور شريف رفعت
الدكتور شريف رفعت

أكد الدكتور شريف رفعت أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الفيوم، أن فيروس كورونا لن ينتهى فى الوقت الحالى، والحل يكمن فى التعايش، موضحا أن كل المشاهدات تشير إلى وجود سلالات مختلفة من الفيروس وليس سلالة واحدة، مشيرا إلى أن الاعتماد على المسحات والإشاعات غير كافٍ للتشخيص والأساس هو الأعراض.

وقال الدكتور شريف رفعت، إن الخدمة الصحية المقدمة فى مصر تفوق العديد من دول العالم الأول والثانى بشأن طرق الوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه يجب التعايش مع هذا الفيروس وهو ما جعل العديد من دول العالم ترفع القيود المفروضة وتبدأ التعايش مع كورونا، مشيرا إلى أنه من أكثر الأشياء التى تجعل المناعة تضعف بشكل كبير هو القلق والضغط المتزايد، موضحا ضرورة الإكثار من تناول السوائل والفيتامينات للوقاية من الفيروس.

وأوضح رفعت أن هناك أنواعا مختلفة من اللقاحات ولكنها جميعها لن تغنى عن الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن فيروس كورونا ليس جديدا ولكن طريقته الحالية وانتشاره بشكل واسع بين دول العالم جعله فيروسا مستجدا وليس جديدا.

وأضاف :"أزمة فيروس كورونا الحالى تكمن فى أن تأثيره أصبح على العالم أجمع وليس على دولة معينة، وانتشاره يتم بشكل سريع للغاية، رغم أن كورونا من أضعف الفيروسات المتواجدة".

ويعد الأستاذ الدكتور شريف رفعت أحد الكوادر الطبية المرموقة ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم، إذ يعد واحدا من الأطباء المتميزين وذوى الكفاءة العالية، ويتمتع بتاريخ مهنى مشرف، وبجانب عمله حيث يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، يمارس دوره المجتمعى والتوعى من خلال نشر الثقافة الطبية عبر وسائل الإعلام.

وساهم الدكتور شريف رفعت فى العديد من المشاركات والمراجعات والإشراف ومناقشة الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراة والأبحاث العلمية بقسم الأمراض الصدرية بكليات الطب، والتدريس وتدريب الأطباء  والنواب بمستشفيات كلية الطب جامعة الفيوم وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة والإشراف على مستشفيات العزل بكلية طب جامعة الفيوم.

 

 الدكتور شريف رفعت
 الدكتور شريف رفعت
 الدكتور شريف رفعت
 الدكتور شريف رفعت
 الدكتور شريف رفعت
 الدكتور شريف رفعت

الأكثر قراءة

ارتفاع وفيات حادث أتوبيس الوادي الجديد إلى 7

الأمن يكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية بالهرم بسبب «لعب العيال»

القصة الكاملة لاستشهاد أمين شرطة وإصابة ضابط ومصرع 3 مسجلين في دكرنس (صور)

بعد صورتها المثيرة مع محمد صلاح.. من هي الفنانة ديانا هشام؟

رسالة رومانسية من الحضري لزوجته.. والجمهور: «الجواز زي البطيخة»

حمدوك: السودان يستخدم كل الوسائل للدفاع عن مصالحه في سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

ماجد حبته

مواجهات ذكرى النكسة

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (القبلات كما لم نراها من قبل)

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة

إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا