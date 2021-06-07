رسالة رومانسية من الحضري لزوجته.. والجمهور: «الجواز زي البطيخة»

وجه عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة عاطفية إلى زوجته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "في حياة كل واحد مننا جندي مجهول بيكون ضهر وسند ليه لكن إنتي يا أم ياسين الجندي المجهول والمعلوم في حياتي وحياة ولادنا".

وواصل الحضري مغازلته لزوجته: "ياما تعبتي واتحملتي علشان خاطرنا، ومهما أقولك مش هوفيك حقك، ربنا يخليكي لينا كلنا يا كلمة السر في حياتنا".

وتفاعل متابعو عصام الحضري مع وصلة الغزل التي قالها السد العالي لزوجته بعد أيام قليلة من خطبة ابنته شدوى على رجل أعمال شاب، حيث قال أحمد عباس: "ربنا يباركلكوا في بعض وفي أولادكوا يا رب إنتو فعلًا أطيب عيلة في الدنيا وهيا أجدع أخت وست بـ100 راجل"، وقال حاتم منير: "ربنا يحفظكم ويفرح قلوبكم.."، فيما قال إيهاب العوضي: "ربنا يبارك فيكم وإعطاكم الله وافر الصحة والعافية والعمر المديد وبارك الله فيكم وفي أولادك".

وقالت صفاء تمام: "ربنا يبارك فيكم ويكرمكم ويبعد عنكم شر العين"، فيما داعب أحمد صلاح الحضري، معلقا: "ربنا يبارك فيكما.. الست زي البطيخة إما أو إما.. فاكر البطيخة يا حضري"، بينما قال جابر عبدالرحمن: "ربنا يسعدكم ويجعلهم أحباب دومًا ويجمعكم فى الجنة يا كابتن مصر عصام الحضرى السد العالى".

فيما قال أحمد راجح: "أوقات كتير من العشرة والصدق والمواقف اللي بنتعرضلها بنبهت علي بعض أنا وزوجتي اللي بيشوفنا دلوقتي بيقول إننا قرايب، وإننا شبه بعض حتي في الطباع لما شفت صورتكم حسيت نفس الإحساس إنكم شبه بعض.. يديم المحبة يا كابتن مصر وربنا يحافظ عليكم ويحميكم من شر الحاقد والحاسد".

كانت صبرين زوجة الحضري قد نشرت صورة بصحبة ابنتها شدوى، معلقة عليها: "كبرت البنوتة كبرت ست الكل"، وتفاعل معها أصدقاؤها داعين لابنتها بالتوفيق.