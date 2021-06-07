الرئيس السيسى يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم فى النمو الاقتصادى

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أى عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.