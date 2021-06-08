اكتشاف بقايا ديناصور ضخم عاش بأستراليا قبل 96 مليون عام

اكتشفت دراسة جديدة بقايا ديناصور ضخم من فصيلة "السوروبود" يُطلق عليه اسم العملاق الجنوبي، حيث كان طوله يوازى ملعب كرة السلة وسكن أستراليا قبل 96 مليون عام.

ووصف خبراء متحف "كوينزلاند" ومتحف "إيرومانجا" للتاريخ الطبيعي، الديناصور "سوروبود" بالديناصور العملاق، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

ووجد علماء الحفريات العينة الأحفورية، الملقبة بـ "كوبر" في كوبر كريك، جنوب غرب كوينزلاند، من أجل التوصل للحياة الغامضة للديناصورت.

وأخذ الديناصور المكتشف حديثًا، الرقم القياسي لأكبر ديناصور في أستراليا، حيث وصل العملاق الجنوبي إلى ارتفاع 21.3 قدمًا، أى6.5 مترًا عند الورك ويصل طوله إلى 98 قدمًا أى ما يعادل 30 مترًا.

وقال مؤلف الورقة وعالم الحفريات سكوت هوكنول من متحف كوينزلاند، إن فريق البحث استخدم تقنيات رقمية جديدة لإنشاء مسح ثلاثي الأبعاد لكل من عظام الديناصور.

وسمحت عمليات المسح ثلاثية الأبعاد التي حملت آلاف الكيلوجرامات من عظام الديناصورات في جهاز كمبيوتر محمول يبلغ وزنه 7 كيلوجرامات من أجل التوصل لعمر الديناصور.

ولخص تحليل الفريق إلى أن الديناصور العملاق كان وثيق الصلة بثلاثة أنواع أخرى من الديناصورات الموجودة في أستراليا والتي عاشت قبل 92-96 مليون سنة ، خلال العصر الطباشيري.

وكشف الباحثون أيضًا عن اكتشافات أخرى في منطقة "إيرومانجا" تنتظر مزيدًا من الدراسة، فعلى مدى السنوات الـ 17 الماضية ، تم العثور على العديد من الديناصورات والهياكل العظمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة متحف "كوينزلاند جيم طومسون" أن أستراليا هي واحدة من أكثر الدول التى عاش بها الديناصورات.

كيف عاشت الديناصورات منذ حوالي 66 مليون سنة

حكمت الديناصورات الأرض وهيمنت عليها منذ حوالي 66 مليون سنة، قبل أن تنقرض فجأة، حيث حدث الانقراض الطباشيري-الثالث هو الاسم الذي يطلق على هذا الانقراض الجماعي.

وكان يعتقد لسنوات عديدة أن المناخ المتغير دمر السلسلة الغذائية للزواحف الضخمة، ففي الثمانينيات، اكتشف علماء الحفريات طبقة من الإيريديوم، فهذا عنصر نادر على الأرض ولكنه يوجد بكميات كبيرة في الفضاء.